Senát se z třetiny obmění. K hlasování je potřeba občanský průkaz a rouška

Přesnou podobu senátních obvodů stanoví volební zákon a průběžně se mírně mění, aby měly všechny obvody shodný počet obyvatel. Některé senátní obvody překračují i hranice krajů – třeba rychnovský senátní obvod zahrnuje části Královéhradeckého i Pardubického kraje. Názvy obvodů přitom mohou občany mást, jak se ukázalo například před čtyřmi lety, kdy do pražských volebních místností přicházeli lidé, kteří vůbec volit neměli. Domnívali se však, že se jich volby týkají, protože se senátní obvod jmenoval stejně jako jejich městská část.

obvod 30, Kladno: Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Holubice, Horní Bezděkov, Horoměřice, Hostouň, Hřebeč, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Knovíz, Koleč, Kyšice, Lány, Lhota, Libčice nad Vltavou, Libochovičky, Libušín, Lidice, Lichoceves, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Neuměřice, Okoř, Otvovice, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Podlešín, Roztoky, Slatina, Statenice, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Svinařov, Svrkyně, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Tursko, Úholičky, Únětice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přílepy, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Zvoleněves, Želenice, Žilina

Jak?

Aby mohl občan volit, bude bezpodmínečně potřebovat dvě věci: občanský průkaz nebo cestovní pas a roušku. Měl by si s sebou vzít také sadu volebních lístků, kterou jsou radnice povinny doručit voličům nejpozději tři dny před začátkem voleb. Kdyby je ale někdo nedostal nebo zapomněl doma, volební komise mu dají náhradní lístky. Ve druhém kole se lístky vydávají až ve volební místnosti.

Samotná volba potom bude mít obvyklý průběh: Za plentou volič vybere svého kandidáta a lístek s jeho jménem vloží do volební obálky. Tam, kde proběhnou souběžně senátní i krajské volby, se bude volit v jedné místnosti, odděleně se budou konat pouze případná referenda. Voliči si ale budou muset dát pozor na barvu obálek a lístků. Hlasovací lístek a obálka pro krajské volby budu šedé, pro první kolo senátních voleb žluté. Lístek musí volič vložit do obálky téže barvy, jinak by byl hlas neplatný.

Kdo chce volit jinde, než kde bydlí, musí včas požádat o voličský průkaz svoji radnici. Do 25. září je možné zaslat žádost písemně s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, následujících pět dnů do 30. září 16:00 ji lze ještě podat na obecním úřadu osobně. O voličský průkaz lze opět osobně požádat mezi prvním a druhým kolem senátních voleb až do 7. října 16:00.