Kdo brání svou zemi, musí zvítězit. V tom je spravedlnost, věří Perebyjnis

Dějiny ukazují, že Ukrajina se vždy dokázala ubránit. V rozhovoru s Michalem Kubalem to řekl náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý velvyslanec Kyjeva v Česku Jevhen Perebyjnis. Země za rok, co ji sužuje plnohodnotná ruská invaze, podle něj dokázala ujít cestu, kterou by mnohé státy nezvládly za desetiletí. Vnímá také velkou podporu, a to jak ze strany Ukrajinců, tak i ze zahraničí. To by se podle něj mělo soustředit zejména na protiruské sankce, ale také na další dodávky zbraní.