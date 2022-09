V Kremlu v pátek ohlásí anexi dalších ukrajinských území

„Všechna čtyři, všechna území, kde se konala referenda a kde podali ruské straně příslušnou žádost,“ odpověděl Peskov podle agentury TASS na otázku, zda v pátek budou smlouvy o připojení k Rusku podepsány se všemi čtyřmi regiony, anebo jen s částí z nich. Jde o mezinárodně neuznávané „republiky“ pod Ruskou kontrolou v Doněcké a Luhanské oblasti (DNR a LNR) na východě Ukrajiny a také o okupované části Chersonské a Záporožské oblasti na jihu.

Ceremonie v Kremlu se uskuteční v 15:00 moskevského času (14:00 SELČ), upřesnil Peskov podle agentury Reuters. Na tento termín dostali pozvánku do Kremlu také ruští poslanci. Podle deníku Kommersant je naplánováno vystoupení hlavy státu před oběma komorami parlamentu a budou slavnostně podepsány dohody o připojení čtyř oblastí k Rusku.

V Moskvě se nyní nacházejí vůdcové DNR a LNR a okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti, aby podle vlastního vyjádření dokončili připojení těchto Moskvou okupovaných či ovládaných území k Rusku.

Proruští separatisté se radují

Šéf samozvané Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik s úsměvem děkoval obyvatelům regionu - v pseudoreferendu se pro připojení k Rusku podle něj vyslovilo přes 98 procent voličů. „Drahý Vladimire Vladimiroviči, žádám vás, abyste zvážil otázku připojení Luhanské lidové republiky k Rusku,“ prohlásil Pasečnik tento týden.

Radují se i proruští separatisté z Doněcké oblasti. Připojení k federaci si tam podle kolaborantské správy přeje 99 procent hlasujících. Většinovou podporu hlásí i proruské úřady v Chersonské a Záporožské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ale přijde reakce. „Už dávno není rok 2014, teď už je všem jasné, co se děje,“ prohlásil Zelenskyj.

Žádosti o připojení čtyř okupovaných regionů k federaci potvrdí v pátek nebo o víkendu Vladimir Putin. Západní představitelé trvají na tom, že výsledky neuznají. Američané Ukrajinu podpoří další vojenskou pomocí za víc než miliardu dolarů. Evropská unie plánuje další protiruské sankce.

Rusko začne vykonávat na území kroky vidinou moci, míní právník

Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v živém vysílání ČT24 ovšem zdůraznil, že z pohledu mezinárodního práva se vyhlášením nic nezmění. „To, co zítra prohlásí orgány Ruské federace, nemá oporu v mezinárodním právu. A vzhledem k tomu, že postoupení území musí mít nějaký mezinárodněprávní základ - smlouvu, nebo jiný titul v mezinárodním právu, který zde absentuje - z pohledu práva to proto nic znamenat nebude,“ vyjasnil doktor práv.

Co se týče faktické kontroly nad územím, ta už je vykonávána, takže tam se podle Tomoszeka také nic nezmění. Předpokládá prý, že na základě tohoto uznání začne Rusko vykonávat jisté kroky s vidinou toho, že území kontroluje a nyní bude mít představu i té právní fikce, díky které začne obsazovat nějaké orgány a snažit se uplatňovat nějakou moc. „To ale není ani legální ani legitimní,“ podotkl odborník na ústavní právo.

To, že 'referenda' neuznaly nejen západní země, ale také spojenci Ruska, podle něj ukazuje, že na první pohled je patrné, že ta 'referenda' skutečnými referendy nejsou. „Když se podíváme na Ruskem deklarované výsledky, tak to vypadá, jakoby tam hlasovaly miliony lidí. Ale miliony lidí na tom území vůbec nejsou, drtivá většina obyvatel, kteří tam žili, tak jsou pryč, odešli kvůli válce. Je tedy zjevné, že výsledky jsou vymyšlené, že je to celé jakási šaráda a mezinárodní společenství je toto schopné na první pohled identifikovat a říci 'tohle pro nás nemá vůbec žádnou váhu',“ vysvětlil Tomoszek.