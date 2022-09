Rusko invazí o nic nepřišlo, tvrdí Putin. Mluví o agresi Západu a kritizuje sankce, které podle něj nefungují

Interní materiál: Ekonomika by se mohla vzpamatovávat až do konce desetiletí

Důvěrný dokument ruské vlády, z něhož tento týden citovala agentura Bloomberg, varuje před hlubokými a vleklými dopady západních sankcí na ruskou ekonomiku. Materiál upozorňuje, že tlak na ruské hospodářství způsobený sankcemi se bude stupňovat a odklon Evropy od ruských energetických surovin by mohl narušit i schopnost Ruska zásobovat domácí trh.

Nejpesimističtější scénář ve vládním materiálu předpokládá, že ruská ekonomika dosáhne dna v roce 2024, kdy bude ve srovnání s loňským rokem slabší o 11,9 procenta, a vzpamatovávat se bude až do konce desetiletí. Dokument varuje, že během jednoho či dvou let čeká Rusko pokles produkce v řadě odvětví orientovaných na export, včetně ropy, plynu, kovů, chemikálií a dřevařských produktů.

Rusko samo přitom přerušilo dodávky plynovodem Nord Stream 1, což je hlavní trasa pro přepravu ruského plynu do EU. Zdůvodňuje to technickými problémy kolem jediné funkční kompresorové turbíny, jejíž servis zajišťuje německá společnost Siemens Energy, a také sankcemi. Putin řekl, že další turbíny odeslané k údržbě by měly být vráceny přímo do Ruska, pak bude podle něj možné plynovod Nord Stream 1 znovu zprovoznit.

Evropská unie tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.