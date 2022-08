Nazí civilisté na mrazu, vězení ve sklepě i s mrtvými. Reportéři ČT na mapovali děsivé zážitky Ukrajinců

Jména zabitých během okupace Jahidného si psali na zeď. Seznam stále narůstal. „Griščenka Ljonika zastřelili, Radčenka roztrhala bomba, Víťu Ševčenka zastřelili, jeho bratr je nezvěstný. Neměli jsme žádné informace. Dali nám jen svoje noviny a řekli: 'To si přečtěte, budete naši, my vám tady všechno postavíme. Budete naše Rus',“ vzpomíná Polhuj. Rusy z obce vyhnala až na konci března ukrajinská armáda.

Několik dní museli zajatci žít i vedle těch, kteří zde zemřeli. „Celé dny jsme tady žili s nebožtíky, než nám je dovolili vynést nahoru ke kotelně. Až když se tam nahromadilo čtyři nebo pět těl, dovolili nám je pohřbít. Vykopali jsme jámu a položili jsme je do hromadného hrobu,“ říká Polhuj.

Rusé jednotky do vesnice vstoupily 3. března a následující den si zřídily základnu v místní škole. Obyvatele vsi drželi v malém sklepě. „Zvenku na dveře naházeli železný šrot, abychom nemohli ven,“ popisuje správce školy Ivan Polhuj. Do sklepa pod budovou Rusové postupně nahnali 347 lidí, včetně 78 dětí. Deset lidí měsíční věznění nepřežilo. Ivan Polhuj se spolu s dalšími ocitl ve stísněných podmínkách improvizovaného vězení.

V pasti

Vesnice Zolotinka nedaleko řeky Desny byla před válkou vyhledávanou oblastí, kam lidé jezdili na chatu. Dnes na polích roste tráva, protože nikdo nezasel, do lesů k řece není radno chodit, protože miny můžou být všude. Mnoho lidí tam uteklo z nedalekého města Černihiv. Doufali, že budou více v bezpečí, ocitli se ale v pasti, bez internetu a bez informací, kudy postupuje fronta.

Olha Tereščenková se ve vesnici ukrývala se svým synem Pašou. „Myslela jsem si, že to mohou být naši vojáci, ale pak jsem spatřila rudou vlajku. Přišli na dvůr a Pašovi řekli: 'Dej nám svůj telefon.' Paša a Jura vyšli a odvedli je ti dva s kalašnikovy. Vyběhli jsme na ulici a šli za nimi. Ten s kalašnikovem se otočil a řekl, že dál jít nesmíme,“ vypráví. Přes dva týdny netušila, co se s jejím synem stalo. O jeho osudu se dozvěděla až poté, co ruská armáda začala ustupovat: Krátce po zadržení invazivní vojska jejího syna zastřelila.

Svlečeni na mraze

Ruská armáda dorazila 3. března do i sousední vesnice Ivanivka. Obecní úřad měl na rozdíl od okolních domů štěstí. Zůstala mu střecha a neshořel. Starostka Olena Švidková jej musela na začátku března nedobrovolně opustit.

„Okupanti lidi nutili se svléknout, přestože mrzlo. Nutili je lehnout si na zem. Dělali domovní prohlídky, až potom dovolili lidem se při ostřelování ukrýt ve sklepích. Deset lidí v tom sklepě zemřelo, sedm jich bylo zabito a jeden zůstává nezvěstný. Brali si krávy, brali si prasata, celá hospodářství. Když se jim nějaký dům líbil, lidi vyhnali a udělali si tam štáb,“ říká Švidková.

Za místní základnu si ruští vojáci v Ivanivce zvolili dům Iriny a Michaila Ribenokových. I tři měsíce po jejich odchodu jsou jejich stopy po celém domě. V obývacím pokoji si jednotky zřídily lazaret.

Dne 30. března začala ruská armáda z Černihivské oblasti ustupovat. Vesnice s malebnými názvy Jahidne, Ivanivka a Zolotinka se zařadily mezi další symboly hrůz ruské agrese.