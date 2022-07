Z novináře terapeutem. Reportér Šilhan popisuje televizní práci na válčící Ukrajině

„Dostavily se jisté obavy, ale to, že do války jedete 'jako nováček', může být i jistou výhodou. Některé věci vidíte neotřele a nově, některých detailů si můžete všimnout více než zkušenější reportér, který už je bere jako samozřejmou věc. Jinými slovy to byla nevýhoda, kterou můžete proměnit ve výhodu,“ vysvětlil Šilhan.

Válka není normální věc

Reportér mluvil také o tom, že se u diváků a dalších lidí už možná dostavuje jistá informační unavenost, pocit, že ta válka trvá dlouho –⁠ i když pět měsíců z hlediska válečné historie není nic, války trvaly většinou mnohem déle. „Možná se dostavuje pocit, že už je to něco normálního. Realita, byť velmi tvrdá. My jsme se s (kameramanem) Vojtou Hönigem snažili ukázat jedno zásadní poselství: i po čtyřech měsících je válka všechno, jen ne normální věc. A ničí život lidem, ničí život celým městům a ničí život třeba i zvířatům,“ řekl Šilhan v ranním vysílání ČT24.

Uvedl také případy, kdy vystoupil z role novináře a byl sám za sebe, za člověka, kterého se to, co vidí a slyší, dotýká. Nešlo podle něj jen o zištnou pomoc, že někomu vyloženě pomohl, ale často to byla i jakási psychologická podpora. „Občas se v těchto místech z role novináře stanete jakýmsi psychoterapeutem. Právě žena z Ivankivu, která nám popisovala, jak přišla o syna a chtěla zemřít, se s námi bavila asi půl hodiny. Bylo neuvěřitelné, že to tak dlouho vydržela.“

„Vybavuji si, že v jeden moment byla opravdu naměkko. Chytil jsem ji za ruku, něco jsem jí řekl, už si nedokážu vybavit co, půl minuty nebo minutu jsme seděli naproti sobě, já ji držel za ruku a mlčeli jsme. Říkal jsem si, 'teď je ten moment, kdy potřebuje podporu'. A třebaže jsem neuměl moc ukrajinsky a měl jsem naučených pár slov, v tu chvíli jsem věděl, že potřebuje jen jakousi blízkou lidskost a pochopení,“ vypráví Šilhan.

Ve válce není prestiž vše a konkurence vám může pomoci

Na konci června ruské síly znovu ostřelovaly Kyjev a Jan Šilhan s kameramanem Hönigem tam byli mezi prvními. Sám říká, že ho poháněla motivace přinést lidem bezprostřední zážitek po výbuších. Dle Evropské vysílací unie záběry pořízené Šilhanem a Hönigem z ostřelovaného Kyjeva použilo čtyřicet programů dvaceti různých televizních společností, a to celkem 442krát.

„Pokud se bavíme o jakési pseudoexkluzivitě nebo prestiži, to se hezky prodává a hezky se o tom mluví navenek, vzhledem k divákům a marketingovým expertům nebo vůči konkurenci. Ale pro mě opravdu v tu chvíli bylo důležité, abychom byli na místě co nejrychleji, abychom co nejrychleji začali natáčet a abychom co nejrychleji začali domlouvat vstupy do živého vysílání,“ vysvětlil Šilhan.

Uvedl, že by se zachoval úplně stejně, kdyby tam byli s kameramanem sami, jako jediný štáb. „Úplně stejně bych zavolal editorům v neděli v sedm hodin ráno, protože to je naše práce a zejména nás novinářů v digitálních médiích. Zkrátka být na tom místě co nejrychleji. A pokud se bavíme o nějaké konkurenci, myslím si, že zpravodajství z válečného prostředí je něco, kde by si lidé a novináři měli spíše pomáhat a vycházet si vstříc, než si konkurovat. Mohou totiž přijít momenty, kdy potřebujete pomoc. A pak je úplně jedno, jestli ten dotyčný, který vám pomůže, měl více nebo méně reportáží, které se objeví ve výměnách,“ míní.