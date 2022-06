Nic z toho, co děláme, se nemůže režimu líbit, říká šéfka ruského novinářského projektu Vjorstka

Vjorstka je podle Tagajevové odpovědí na akce Ruska na Ukrajině. „Je to nový mediální projekt, právě jej spouštíme. Věnujeme se vyšetřování zločinů ruské armády na území Ukrajiny. Samozřejmě nic z toho, co děláme, se nemůže režimu líbit.“

Jedním z témat, kterým se projekt věnuje, jsou nucené deportace dětí z Ukrajiny do Ruska. „Víme o tom, že Ukrajina chce z tohoto důvodu žalovat Rusko z genocidy, je to tedy jedno z nejdůležitějších mezinárodních témat. A právě se připravuje nový materiál, který chceme zveřejnit k tomuto tématu. A je jasné, že abychom se tomuto mohli věnovat, musíme být v zahraničí,“ dodala Tagajevová.

Z Ruska odešla, protože v zemi už nemohla vykonávat svou práci. „Začalo mi být jasné, že v Rusku není možné se věnovat svobodnému novinářskému řemeslu. Proto, abychom dělali to, co děláme, bylo potřeba, aby část týmu byla v zahraničí. Abychom byli svobodní a mohli dělat práci, kterou děláme,“ popsala v Událostech, komentářích.

„A právě tím se stalo, že část novinářů odjela do jiných zemí: do Lotyšska, Česka, do Litvy, mnozí jsou také v Gruzii a pracují odtamtud. Protože odtamtud mají možnost říkat pravdu,“ uzavřela Tagajevová.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.