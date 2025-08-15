Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 15. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události pátku 15. srpna
Něco z toho vzejde, řekl Trump během letu na Aljašku
Americký prezident Donald Trump zamířil na palubě Air Force One na Aljašku k očekávaným jednáním s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Do Anchorage už přicestovala ruská delegace, která se rovněž jednání zúčastní. Vpředvečer jednání se v Anchorage sešlo několik set lidí vyjadřujících podporu Ukrajině, informoval ruskojazyčný server BBC. Ukrajina, která se tři a půl roku brání ruské plnohodnotné invazi, pozvánku na schůzku nedostala.
Policie zajistila resortu spravedlnosti bitcoiny od Jiřikovského
Orgány činné v trestním řízení zajistily ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které měl úřad v držení po darování kryptoměny dříve odsouzeným Tomášem Jiřikovským. Další kroky úřad konzultuje s kupci bitcoinů a právníky, informoval resort spravedlnosti. Policisté odpoledne přivezli v poutech zadrženého Jiřikovského na regionální pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Brně.
Je to celé úplně blbě, pustila se kvůli bitcoinům Decroix do Blažka
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se v pátek ostře vymezila proti názorům svého předchůdce za ODS Pavla Blažka na bitcoinovou kauzu. Na síti X mu napsala, že „je to celé od začátku úplně blbě“ a „tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník“. Reagovala tak na Blažkovo vyjádření, kterým komentoval čtvrteční zadržení Tomáše Jiřikovského – dárce bitcoinů resortu. Podle exministra by odsouzení Jiřikovského potvrdilo, že darovací smlouva byla jediným účinným způsobem, jak se dobrat zabavení případného výnosu z trestné činnosti.
O místa ve sněmovně se letos bude ucházet 26 seskupení
O místa v Poslanecké sněmovně se bude v letošních volbách ucházet celkem 26 volebních uskupení, která v pátek zaregistrovaly krajské úřady a pražský magistrát. Počet subjektů je o čtyři vyšší než při minulých volbách před čtyřmi lety. Tehdy dodalo kandidátní listiny dvaadvacet stran, hnutí nebo jejich koalic.
Ministerstvo začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů
Ministerstvo zemědělství (MZe) začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník tohoto holdingu Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, napsal na síti X ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Upozornily na to také Seznam Zprávy. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský reagoval, že společnost pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se prý o předvolební kampaň. Babiš pro ČTK sdělil, že Výborný od nástupu do vlády zneužívá svou funkci a úředníky k politickému boji a chce se zviditelnit před volbami.
Tenisový svaz má v dotační kauze vrátit přes 77 milionů, možná zastaví Štvanici
Český tenisový svaz (ČTS) má kvůli dotační kauze z éry bývalého předsedy Iva Kaderky vrátit státu dalších 52,5 milionu korun – celkově by měl kvůli nesprávnému nakládání se státními příspěvky zaplatit přes 77 milionů. Svaz to v pátek oznámil v tiskové zprávě.
Ministerstvo zdravotnictví prověřuje zlínské hygieniky, zda nezneužili svou moc
Ministerstvo zdravotnictví podle zjištění ČT zahájilo kontrolu krajské hygienické stanice ve Zlíně. Podle šéfa resortu Vlastimila Válka (TOP 09) je potřeba postupovat razantně v souvislosti s podezřením na zneužití pravomoci. Reaguje tak na to, že poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková údajně úkolovala ředitelku zlínské hygieny, aby prováděla kontroly ve firmě bývalého manžela Balaštíkové. S výsledky šetření chce Válek co nejdřív seznámit veřejnost.
Pákistán a Indie hlásí po přívalových povodních přes dvě stovky mrtvých
Přívalové povodně po intenzivním dešti si na severu Pákistánu a v Indii celkem vyžádaly přes dvě stovky mrtvých v rozmezí 24 hodin, uvedly v pátek odpoledne SELČ tamní úřady. Původní odhady uváděly nejprve 49 a pozdější bezmála 120 obětí. Pět mrtvých si v oblasti vyžádalo také zřícení záchranářské helikoptéry. Tuzemské ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi evakuovanými byli i Češi, sdělil mluvčí Daniel Drake.
Vakcína proti rakovině má pozoruhodně dobré výsledky
Experimentální očkovací látka proti dvěma druhům rakoviny dokázala při testování výrazně prodloužit délku dožití pacientů. Vědci proto projekt posouvají do další fáze a naznačují široké možné uplatnění.