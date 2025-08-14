SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 14. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 14. srpna 2025.
Trump nemá v plánu na schůzce s Putinem řešit dělení území, uvádí NBC News
Americký prezident Donald Trump řekl evropským představitelům, že jeho cílem na páteční schůzce s ruským vládcem Vladimirem Putinem je příměří na Ukrajině a že nemá v plánu během ní diskutovat o dělení území, uvedla NBC News s odvoláním na dva evropské činitele a tři další lidi obeznámené s hovorem. O pátečním summitu ve čtvrtek jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s britským premiérem Keirem Starmerem. Putin na své poradě před setkáním s Trumpem sdělil, že Rusko a USA by se mohly dohodnout na nových odzbrojovacích smlouvách, pokud se podaří ukončit konflikt na Ukrajině.
Policie kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě obvinila dva lidi
Ústečtí kriminalisté obvinili jednatelku a provozovatele mostecké restaurace U Kojota kvůli lednovému tragickému požáru, který si vyžádal sedm obětí, sdělil České televizi policejní mluvčí Kamil Marek. Vyšetřovatelé dvojici viní z obecného ohrožení z nedbalosti. V případě odsouzení hrozí oběma až desetileté vězení.
Lesní požáry ve Španělsku mají třetí oběť, Francie posílá speciální letouny
Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku mají od začátku týdne již třetí oběť. Ve čtvrtek dopoledne to podle agentury EFE oznámily místní úřady. Nejzávažnější je situace v regionech Galicie a Kastilie-León na severozápadě země. Vláda do boje s plameny slíbila nasadit všechny dostupné prostředky. Francie v reakci na žádost španělských úřadů vyšle na pomoc sousední zemi dva hasicí letouny Canadair. Oheň zničil desítky tisíc hektarů půdy.
Zoologové na Šumavě odchytili uprchlou vlčici
Zaměstnanci správy šumavského národního parku v noci na čtvrtek odchytili vlčici, která se od minulého týdne pohybovala u vlčího výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Kolem půlnoci ji uspali narkotizační střelou. Měla čip, který potvrdil, že patří do výběhu, odkud neznámo kdy uprchla. Z areálu, kde byla původně třináctičlenná smečka, utekl přesně nezjištěný počet šelem, s jistotou minimálně dvě samice, uvedl mluvčí národního parku Jan Dvořák.
Pohonné hmoty zlevnily, více nafta
Pohonné hmoty v tuzemsku v uplynulém týdnu zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 34,01 koruny, před týdnem byl o třináct haléřů dražší. Nafta zlevnila o 33 haléřů na litru, za litr teď řidiči dají průměrně 32,98 koruny, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Čeští vědci vytvořili nanoklece, které otráví rakovinu zevnitř
Objev mezinárodního týmu pod vedením vědců z CEITEC Masarykovy univerzity by mohl zásadně zlepšit léčbu rakoviny. Vyvinuli nové molekulární útvary, které mohou pomoci lépe zacílit léčivé látky na rakovinné buňky, čímž se zvýší účinnost léčby.