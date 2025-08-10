SOUHRN: Zásadní události neděle 10. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 10. srpna 2025.
Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Kyjeva, uvedli lídři evropských zemí
Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nutným předpokladem pro jednání je podle nich příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kyjev si prohlášení evropských lídrů cení a plně ho podporuje.
Ukrajina tvrdí, že osvobodila vesnici v Sumské oblasti. Rusko zaútočilo stovkou dronů
Ukrajinská armáda tvrdí, že osvobodila vesnici Bezsalivka v Sumské oblasti na severu země. Podle agentury AFP jde o vzácný úspěch Ukrajiny v boji proti ruským silám, které pokračují v postupu na východě země. Moskva v noci vyslala na Ukrajinu stovku dronů, protivzdušná obrana podle Kyjeva sestřelila sedmdesát z nich. Ukrajinská armáda uvedla, že zasáhla rafinerii v ruském městě Saratov.
Civilní obrana v Pásmu Gazy hlásí mrtvé, některé z nich u center pomoci
Civilní obrana v Pásmu Gazy tvrdí, že izraelská armáda v neděli v regionu zabila 27 lidí, přičemž jedenáct z nich zastřelila, zatímco čekali na distribuci humanitární pomoci u center Humanitární nadace pro Gazu (GHF), kterou podporují Spojené státy a Izrael. Premiér židovského státu Benjamin Netanjahu k plánu obsadit město Gaza v neděli prohlásil, že Izrael nemá jinou možnost než pokračovat ve válce, jelikož Hamás nechce složit zbraně.
Zoopark ve Zvoli, odkud utekl lev, funguje tři roky bez povolení
Zoopark ve Zvoli u Prahy, odkud v sobotu utekl z klece lev a policie jej zastřelila, funguje tři roky bez řádného povolení. Návrh opatření se při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předává na obec s rozšířenou působností, v tomto případě černošický městský úřad. Podnět Státní veterinární správa předala v roce 2022, řekl její mluvčí Petr Vorlíček. Policie bude případ prověřovat jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
Vědci popsali, na jaké nemoci umírali Napoleonovi muži při útěku od Moskvy
Ústup Napoleona Bonaparta z carského Ruska patří k největším masakrům v dějinách vojenství. Císařovi muži tehdy neumírali jen v bojích, ale také na nemoci. Nový výzkum ukázal, na jaké.