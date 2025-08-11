Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 11. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 11. srpna
Lipavský navštívil a podpořil Ukrajinu
Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně mít bude, řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Ten se momentálně nachází na své již šesté návštěvě této Ruskem napadené země. Její územní celistvost považuje za nedotknutelný princip. Německý kancléř Friedrich Merz mezitím svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí EU o ruské agresi na Ukrajině a o chystaném setkání Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem.
Izrael v Gaze zabil pět novinářů
Izraelský úder nedaleko nemocnice Šífa ve městě Gaza v Pásmu Gazy zabil pět novinářů katarské televize al-Džazíra, včetně prominentního reportéra Anase Šarífa, tvrdí televize. Dřívější informace zmiňovaly smrt Šarífa a jednoho dalšího pracovníka al-Džazíry.
Trump oznámil nasazení Národní gardy ve Washingtonu
Prezident USA Donald Trump rozhodl o nasazení Národní gardy v hlavním městě a sdělil, že „použije i armádu, pokud to bude nutné“. Kvůli údajně vysoké kriminalitě ve Washingtonu, D.C. podřídí navíc Trump tamní policii kontrole federální vlády. Trump už předtím prohlásil, že plánuje ve Washingtonu „vymýtit bezdomovectví a pozavírat místní zločince“. Hodlá tak učinit navzdory tvrzení starostky Muriel Bowserové, že kriminality ve městě v posledních letech naopak ubývá.
Žloutenky A je nejvíc za patnáct let
Lékaři zachytili v roce 2025 do konce července více než tisíc případů žloutenky typu A. V roce 2024 jich bylo 636 za celý rok, vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu. Nakažených už je letos nejvíc od roku 2009. V červnu před šířením nemoci ve střední Evropě varovalo i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, potýká se s ní i Slovensko, Rakousko a Maďarsko.
Covid může probudit spící rakovinu, varuje studie
Rakovina se může vrátit, když spící buňky schopné metastáz probudí nákaza nějakým virem. V nové studii se vědci zaměřili na SARS-CoV-2, který způsobil před pěti lety celosvětovou pandemii covidu-19.