Armády NATO jsou dost silné na odstrašení Ruska, říká generál Šedivý

V prvopočátku války spojenci podle Šedivého na Ukrajinu posílali techniku, která byla připravena k okamžitému boji – i díky tomu, že ji Ukrajinci byli schopni obsluhovat. „Šlo většinou o starší techniku z výbavy bývalé Varšavské smlouvy, kterou zejména středoevropské a východoevropské státy měly. USA, Velká Británie a Francie v současné době poskytují techniku, která je moderní, je velmi dobře vybavená a je na špičkové úrovni,“ popisuje generál.

„Samozřejmě to vyžaduje, aby Ukrajinci věnovali určitě období výcviku, což může trvat někdy týdny, někdy měsíce. Ale je to případ od případu,“ doplnil Šedivý s tím, že starší techniku Západ přestává posílat i proto, že zkrátka dochází její zásoby.

Musíme být opatrní, míní Šedivý

Pokud by podle generála Ukrajina dostávala strategické zbraně, například rakety středního doletu, byla by to otázka eskalace celého konfliktu. „To by byl velký problém, to samé se týká i ničivosti některých druhů techniky. I tohle musí být velmi pečlivě zvažováno, aby se Rusku nedala záminka také používat více smrtící nebo více účinné zbraně, což se může nakonec převrátit do konfliktu mnohem širšího charakteru. NATO musí postupovat velmi opatrně, protože nesmíme dopustit, aby konflikt přerostl i za hranice Ukrajiny,“ upozorňuje.