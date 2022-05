Hlavní vatikánský diplomat navštívil Ukrajinu. Sanuje papežovy výroky, míní historik

„Tlumočil jsem panu arcibiskupovi naděje milionů Ukrajinců na to, že papež bude apoštolskou návštěvou Ukrajiny. Stala by se symbolem podpory a morální péče v nejtemnějších časech,“ zmínil během tiskové konference s Gallagherem ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

„Má návštěva má demonstrovat blízkost Svatého stolce a papeže Františka ukrajinskému lidu, zejména ve světle ruské agrese proti Ukrajině,“ prohlásil arcibiskup. Vatikán se také může snažit vyhovět prosbě ukrajinských představitelů, kteří do země zvali samotného papeže, ale zároveň nechce ohrozit otevřený dialog s Ruskem.

Papeže v jeho výrocích může ovlivňovat jeho argentinský původ. Jihoameričané totiž mají poměrně vyhrocený vztah k Severoameričanům, interpretuje Františkova slova historik. „Některá jeho rozhodnutí jsou motivována i touhle politickou zkušeností, ale jak říkají někteří komentátoři, i politickou nezkušeností,“ myslí si.

„Jako historik vidím i určité podobnosti s tím, jak jednal Vatikán v šedesátých a sedmdesátých letech, v době takzvané Ostpolitik, tedy východní politiky Vatikánu vůči socialistickým zemím, která nebyla příliš šťastná,“ dodává šebek.

Podle historika by katolická církev mohla roli zprostředkovatele sehrát. Zdařilo se to podle něj již v případě občanské války v Mosambiku. František je ale negativně vnímán pravoslavnou církví pro svůj údajný liberalismus. Kritizoval navíc moskevského patriarchu Kirilla, kterého vyzval, aby nebyl ministrantem ruského prezidenta Vladimira Putina. To mediaci ze strany Vatikánu komplikuje, analyzuje Šebek.