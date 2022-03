Z tří měst, kde žily před válkou miliony lidí, jsou ruiny

„Bolí mě to. Skřeti (Rusové) zabili nevinné dítě!“ Maxim se teď snaží zachránit aspoň manželku. Ta potřebuje naléhavou operaci, jinak přijde o nohu. Vydat se na extrémně nebezpečnou cestu musí znovu. Přesto svítá alespoň malá naděje. Podle posledních zpráv by se měly ruské jednotky od města stahovat.

Podobnou taktiku, kterou si Kreml vyzkoušel už v Sýrii nebo Čečensku, nasadil v posledních dnech i v Černihivu nedaleko běloruských hranic - obléhání a ostřelování. Před ruskými raketami chtěl odjet do bezpečí i ultramaratonský běžec a ukrajinský rekordman Maxim Us. Se svou ženou a desetiletým chlapcem trpícím autismem. Ve tmě čekali v průchodu na příležitost. Po dopadu dělostřeleckého granátu nedaleko domu ale prolomilo vchodové dveře několik šrapnelů.

Charkov

Charkov se z trojice měst zatím brání ruským útokům nejúspěšněji. I tady ale dopadají ruské bomby na obytné domy, nemocnice nebo školy. Někde odklízejí místní trosky vlastníma rukama. „Toto byla civilní budova. Bývala to škola! Nepodařilo se jim dobýt město, tak se rozhodli ho zničit,“ říká trpce obyvatel Charkova Olexandr.

Místní věří, že město ubrání. Patří mezi ně i violoncellista Denys Karačevcev. Se svým nástrojem pravidelně usedá mezi trosky domů od 22. března a videa umisťuje na sociální sítě. Vybrané peníze chce věnovat na obnovu města a humanitární pomoc.

Vyšetřování možných válečných zločinů na Ukrajině zahájil na začátku března Mezinárodní trestní soud. Rusko čelí řadě obvinění. Kromě útoků na civilní cíle i z používání zakázané kazetová munice nebo z únosů Ukrajinců z obléhaných měst do Ruska. „Pokud se prokáže, že je to pravda, jde o jasný válečný zločin,“ řekla Marie Struthersová z Amnesty International, ředitelka pro východní Evropu.

Vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a host Horizontu ČT24 Pavel Šturma zdůraznil, že takové zločiny jsou nepromlčitelné. „I když se zdá, že se hlavní představitelé Ruska před mezinárodní trestní soud budou dostávat velice obtížně, tak to neznamená, že by tam za několik let opravdu nebyli souzeni. Vyžaduje to čas, ale zkušenosti z jiných mezinárodních tribunálů ukazují, že mezinárodní trestní spravedlnost funguje. Někdy možná postupuje nenápadně, ale nakonec je poměrně efektivní,“ je si jist vysokoškolský pedagog.