Volit bude možné i s chřipkou nebo covidem. Stačí zažádat o přenosnou schránku nebo přijet autem

„Takto je možno komisi s přenosnou hlasovací schránkou do uzavřeného pobytového zařízení vyslat nejpozději v pátek 13. ledna do 10 hodin. Tedy, pokud krajská hygienická stanice krajskému úřadu do tohoto termínu uzavření domova nahlásí, budou moci klienti tohoto domova odvolit,“ říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Komisaři přijdou s volební urnou domů

Lidé, kteří jsou v izolaci kvůli nákaze covidem-19, můžou využít i možnost hlasování do zvláštní přenosné schránky. To znamená, že volební komise přijede s urnou k voliči domů. O tuto možnost je ale nutné zažádat telefonicky předem, a to nejpozději do čtvrtka 12. ledna do 20 hodin na krajském úřadě. Kam zavolat, píšou jednotlivé krajské úřady nebo pražský magistrát na svých webových stránkách. Komise budou voliče obcházet ve standardních časech voleb, tedy v pátek 13. ledna od 8 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Při využití tohoto způsobu volby se musí volič prokázat stejnými doklady jako při volbě z auta v drive-in stanovišti.

Přímo doma pak mohou volit i lidé, kteří momentálně trpí běžnými respiračními virózami, chřipkou nebo jinou nemocí, která jim brání v tom, aby osobně přišli do volební místnosti. To se týká i starších lidí, kteří mohou mít problém s pohybem nebo pacientů, kteří jsou úplně imobilní. I oni si mohou zažádat o přenosnou volební schránku, systém jejího objednání je ale jiný než u pacientů s covidem.

O běžnou přenosnou volební schránku mohou lidé zažádat před termínem voleb na obecním úřadě. Přímo během voleb pak mohou kontaktovat i volební komisi, a to buď přes telefon nebo osobně ve volební místnosti. „Může přijít a zažádat o ni rodinný příslušník nebo klidně i soused. Nejpozději ale tak, aby tam komisaři stihli dojet a vrátit se ještě do hodiny ukončení,“ vysvětluje Kateřina Veličková z radnice v Železném Brodě. V takových případech komisaři nemusí dodržovat žádná specifická hygienická opatření a například to, jestli si s sebou vezmou roušku, záleží pouze na nich.

Běžnou přenosnou urnu mohou využít i ti, kteří se do volební místnosti svépomocí nedostanou. „Často nám volají rodinní příslušníci, že například jejich maminka se nezvedne z postele. Nebo že jejich tatínek sice chodí, ale nevyjde schody,“ popisuje mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová. V takových případech volební komise žádné potvrzení o jejich zdravotním stavu nevyžaduje. „Na důvod se ptáme hned při hovoru. Ani jednou se nám ještě nestalo, že by byla tato možnost zneužita,“ říká Svatošová. Podle mluvčí tuto možnost využívají i voliči z pečovatelských domů nebo nemocnic.

Občanský průkaz se kontroluje bez roušky

Vzhledem k současnému velkému počtu respiračních onemocnění, se dá očekávat, že lidé s mírným průběhem viróz, přijdou přímo do volebních místností. Pokud někdo z nich přijde volit s rouškou nebo respirátorem, bude ji muset při kontrole občanského průkazu sundat. „Ministerstvo žádné aktuální opatření nebo nařízení nevydalo, platí tak stále to, že volič, aby mohl odevzdat svůj hlas, musí se identifikovat pomocí průkazu i kontroly tváře,“ říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. To se mimo jiné všichni komisaři dozvěděli i na povinných školeních. „Kdyby toho člověka v komisi nepoznali, roušku si na chvilku stáhne,“ potvrzuje starosta Ostrova na Karlovarsku David Hanakovič (ANO).

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna, případné druhé kolo pak o dva týdny později. Možnost drive-in volby budou letos zajišťovat hasiči. Při posledních sněmovních volbách hlasovalo z auta šestnáct set voličů, do přenosné volební schránky odevzdalo hlas dalších zhruba dvanáct set voličů.