Fischer by byl favoritem nepřímé volby. V přímé to bude mít těžké, říkají komentátor Dolejší i analytik Jelínek

Pavel Fischer se podruhé uchází o post prezidenta republiky, ale i tentokrát to bude mít v přímé volbě těžké. „Dnes by uspěl v nepřímé volbě, ale chybí mu emoce nebo charisma. Je člověk racionální, a to voliči v přímé volbě neocení,“ míní komentátor a reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší. Podle politického analytika Lukáše Jelínka bude pro Fischera složité oslovovat lidi přímo v terénu, problém vidí i v tom, které voliče by vlastně měl oslovit. Na jedné straně byl spolupracovníkem Václava Havla, což by mohlo navádět k lépe postaveným a vzdělanějším městským voličům, ty ale mohou odradit jeho konzervativní postoje, poukázal Jelínek v Událostech, komentářích, kde spolu s Dolejším hodnotil Fischerovu kandidaturu.