PROFIL: Expremiér Andrej Babiš v prezidentských volbách sází na kritiku vlády

Babiš z Agrofertu vybudoval potravinářský, zemědělský a chemický holding, který patří k největším firmám v Česku. Stal se i majitelem významných médií (mimo jiné skupiny Mafra). Po vstupu do vlády v roce 2013 z vedení firem odešel, v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

Do politiky vstoupil s ostrou kritikou korupčního prostředí a tradičních politických stran. Česko je podle něj pevně začleněno do EU a o členství by se nemělo diskutovat, zároveň to však neznamená nekritické přijímání „eurokratů“ v Bruselu. Odmítá tak například zákaz spalovacích motorů. Proti klimatické změně se podle něj má bojovat do té míry, aby opatření neohrozila pracovní místa.

Válka na Ukrajině

Už 24. února odsoudil Babiš „chladně promýšlený a ničím nevyprovokovaný útok Ruska“. Později komentoval zejména dopady války na Česko. Podle týdeníku Respekt Babiš v červnu během předvolebního mítinku v Terezíně řekl, že dodávky zbraní „chválabohu“ zabránily ruské armádě v obsazení celé Ukrajiny, Česko by ale v dodávkách nemělo pokračovat. „Naše vlastní armáda taky není v moc dobrém stavu,“ prohlásil podle listu. Na začátku listopadu zachytilo Aktuálně.cz Babiše při mítinku v Košťanech na Teplicku, jeho účastníci chtěli znát jeho názor na údajný fašismus na Ukrajině (Rusko, které Ukrajinu napadlo, jej uvádí jako jeden z důvodů invaze). Babiš toto tvrzení nerozporoval a uvedl, že jeho „prioritou je starost o naše lidi“.

Postoj k současné vládě

Babiš je jako šéf nejsilnější opoziční strany hlasitým kritikem kabinetu Petra Fialy (ODS). Životní úroveň českých občanů se zhoršuje, protože vláda neřeší inflaci a zdražování energií, řekl na konci října ve vysílání Frekvence 1. Vládě podle něj situace vyhovuje. „Oni vlastně daně zvyšují tím, že se inflaci nesnaží zarazit,“ uvedl v rozhovoru.

Při oznamování kandidatury řekl, že „to, jak česká vláda velmi málo pomáhá lidem v naší zemi“, je pro něj motivací k tomu, aby se o prezidentský post ucházel. Nedostatečná pomoc v době krize navíc přichází pozdě, řekl Babiš na zahájení kampaně na začátku listopadu v Teplicích. Kabinet kritizoval také za nedostatečnou komunikaci s opozicí. V případě zvolení prezidentem by si ale spolupráci s Fialou dokázal představit, uvedl v listopadu pro iDnes.cz.

Role prezidenta

V rozhovoru pro iDnes.cz Babiš popsal, že by v případě vítězství ve volbách chtěl být „silným, akčním, nezávislým, férovým a tvrdě pracujícím prezidentem“, jehož hlavním zájmem by byl prospěch České republiky. Vystupovat by chtěl nadstranicky, přispívat k předcházení a řešení konfliktů, uvedl. „Dbal bych na zákony, demokratické principy a ústavu.“ Ve funkci by podle svých slov také trávil čas mezi občany, Pražský hrad a Lány by chtěl otevřít veřejnosti.

Kampaň

Babiš pro kandidaturu sesbíral 56 podpisů poslanců své strany. V rozhovoru ve vysílání Frekvence 1 uvedl, že do kampaně nebude vkládat vlastní prostředky. „Na předsednictvu jsme se domluvili, že to bude financovat hnutí ANO,“ uvedl. „Žádné sponzorské peníze brát nebudeme,“ doplnil. Pro iDnes.cz pak řekl, že se ANO chystá investovat „tolik, co nám dovolí zákon“. Dle zákona mohou uchazeči před prvním kolem do kampaně vložit maximálně 40 milionů korun, před druhým kolem nejvýše deset milionů. Babiš však nebude moci využít maximum prostředků, ve Frekvenci 1 řekl, že od něj bude muset odečíst určitou částku za předvolební výjezdy před podzimními komunálními a senátními volbami.

Na transparentním účtu bylo v polovině listopadu necelých dvacet tisíc korun. Značnou část transakcí tvoří příspěvky ve výši pod jednu korunu, které spolu se vzkazy posílají Babišovi kritici.