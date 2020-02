Končí vysílání multiplexu 1 v DVB-T z vysílačů Ještěd a Sušice-Svatobor

Vysílání hlavních komerčních televizních stanic skupin Nova, Prima a Barrandov v současném standardu bude v regionu pokračovat do 30. března. Ostatní komerční stanice budou vypnuty 26. dubna, uvedla za České Radiokomunikace Petra Miterová.

Náměstek libereckého hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda (ČSSD) uvedl, že na pořízení set-top boxů nebo případně nových televizí s příjmem signálu DVB-T2 pro jejich domovy důchodců či domovy pro postižené chtějí požádat o dotaci ministerstvo průmyslu a obchodu, které na to vypsalo dotační titul. „Než peníze na přechod na nové televizní vysílání přijdou, zajistí si naše organizace příjem DVB-T2 z vlastních prostředků,“ dodal.

Ke konci měsíce to pak budou další části Plzeňského, Libereckého a Královéhradeckého kraje. To se týká třeba vysílačů Sušice-Svatobor a libereckého Ještědu.

Začátkem února se přidaly části plzeňského a karlovarského regionu – vysílače Plzeň-Krašov a Domažlice – Vraní vrch. A dvanáctého února se přechod dotkne zbytku západních Čech. To se změní signál, který přichází do televizních obrazovek z vysílačů Cheb – Zelená hora a Jáchymov-Klínovec.

Vysílání v DVB-T2 je státem garantováno nejméně do roku 2030

Poslední DVB-T vysílače budou vypnuty do konce června 2020, kdy bude televizní pásmo 700 MHz uvolněno pro nové mobilní sítě 5G. Jde o celoevropský proces. Týká se to ovšem jenom těch, kteří televizní obsah přijímají přes anténu. Kdo používá kabelovou, satelitní nebo internetovou televizi, by neměl nic řešit.

Pozemní televizní vysílání pokrývá svým signálem více než 99 procent domácností v Česku a pozemní televize je pro diváky jedinou bezplatnou platformou. Tento způsob sledování televize využívá v Česku téměř 60 procent domácností. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030.