Objevil se na televizních kanálech ČT piktogram s vykřičníkem? Je čas řešit přechod na DVB-T2

Česká televize zahájila informační kampaň k přechodu na DVB-T2 už v loňském roce. Nyní k intenzivní spotové kampani přidává ještě piktogram, který se objevuje na všech jejích kanálech, a to u těch televizorů, které přijímají pozemní vysílání DVB-T z vysílačů Žižkov a Cukrák.

Tyto vysílače jako první v České republice budou přecházet na nový standard DVB-T2 a odstartují tak proces, který do poloviny příštího roku postupně zasáhne i všechny ostatní regiony a všechny volně šířené televizní kanály.

Piktogram, který znázorňuje vysílač s vykřičníkem, by měl diváky v Praze a středních Čechách upozornit na to, že by přeladění na DVB-T2 měli bezprostředně řešit. Tak, aby na konci měsíce nepřišli o vysílání programů ČT.

V novém standardu vysílá Česká televize všechny své programy už nyní, a to dokonce ve vysokém rozlišení.