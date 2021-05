Moskva mediálně útočí. V reportážích mluví Češi s vazbami na státní propagandu, kteří potvrzují ruskou verzi příběhu

Podle českých novinářů, kteří se Ruskem zabývají, to nebyla náhoda, ale účel. „Ruským médiím je úplně jedno, kdo je před kamerou. Pro ně je důležité, co říkají, protože ruský divák po tom ani nepátrá,“ říká český novinář žijící v Moskvě Jiří Just. „Když to pak zveřejní Český rozhlas, ruští investigativci nebo opoziční média, tak se to k divákovi nedostane. Pro ruskou propagandu je primární ukázat někoho, kdo by mohl být autentický a říct to, co se jim hodí,“ dodal.

„Hledají lidi, kteří říkají to, co chtějí slyšet“

Podle novináře a analytika ruských dezinformací v think-tanku Atlantic Council Jakuba Kalenského dezinformace lépe rezonuje, když ji v ruské reportáži řekne Čech, než když ji vysloví Rus. „Oni hledají lidi, kteří budou říkat to, co chtějí slyšet. Čili, hledáte kohokoli, kdo vám pomůže podpořit vaši linii, že Česká republika je zlý rusofobní nesamostatný stát sloužící imperialistickým agentům z USA,“ naznačil.