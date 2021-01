Roušky, helmy a neprůstřelné vesty. Reportéři se na Bidenovu inauguraci připravovali jako do války

Když se americký zpravodaj České televize hlásil z inaugurace Donalda Trumpa před čtyřmi lety, stál na jednom z pódií před Kapitolem a přes hlasy ostatních reportérů skoro neslyšel, co do mikrofonu říká. Letos se novináři v Kapitolu dali snadno spočítat, uzavřený totiž zůstal nejen pro Českou televizi, ale i pro většinu domácích médií.

Washingtonská „válečná“ zóna

Za posun v opatřeních může pandemie koronaviru a strach z opakování nedávného útoku příznivců Donalda Trumpa na sídlo amerického Kongresu. Někteří novináři se proto pro jistotu vybavili i plynovou maskou, helmou a neprůstřelnou vestou.

„Svědčí to o tom, jak dramaticky se situace změnila. Mnozí američtí novináři, kteří bývali zpravodaji v Iráku, Afghánistánu, připomínali často na Twitteru nebo ve svých vystoupeních, že si připadají, jako by byli zpět ve válečné zóně. Že nikdy nečekali, že by uprostřed Washingtonu vyrostla zelená zóna. Svědčí to i o tom, že vztah veřejnosti k médiím se za Donalda Trumpa dramaticky zhoršil,“ komentuje to moderátorka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová, která zažila předchozí inauguraci.

Zmiňované vybavení měl u sebe i zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. „Já si opatřil helmu a vestu už několik týdnů před volbami. Lepší být připraven než překvapen. Byla velká procentuální šance, že to nebude potřeba. Ale kdyby bylo, tak kde to shánět na poslední chvíli,“ vysvětluje.

V ulicích Washingtonu, kde se s mikrofonem pohyboval, byl pro něj ale až nepříjemný klid. „Lovili jsme zbloudilé duše. Byla tam jasná převaha novinářů nad běžnými Američany, takže pokud tam byl někdo výřečný, byla tam doslova rvačka o respondenty,“ popisuje Kaliba.