Průvodce Bidenovou inaugurací. Ceremoniál poznamenává pandemie a Trumpův postoj

Nyní se zřejmě do hry dostanou i další existující „kufříky“, protože prezidenti budou daleko od sebe. Jakmile Biden složí přísahu, jeden z nich mu bude na blízku. Naopak Trumpův poradce s nástrojem pro vypálení jaderných zbraní svého šéfa opustí a zamíří do Washingtonu.

Odehraje se však vojenská přehlídka, na které se novému vrchnímu veliteli předvedou zástupci všech složek ozbrojených sil.

Kvůli pandemii budou diváci chybět také při tradiční cestě z Kapitolu do Bílého domu po Pennsylvania avenue. Biden ji podnikne pouze v přítomnosti vojáků. Pro občany je místo ní naplánovaná virtuální cesta po celých Spojených státech. Tým nového prezidenta totiž vyzval Američany, aby poslali videovzkazy, které jeho tým sestříhá a bude vysílat místo této části ceremoniálu.

V Bílém domě se podle tradice opět setkávají prezidenti, kteří si úřad předávají. Letos Biden vejde do opuštěné budovy. Otázkou zůstává, zda mu Trump alespoň zanechá v Oválné pracovně dopis, v němž se odcházející hlava státu obyčejně snaží předat postřehy, které by nástupci mohly přinést vhled do toho, co ho čeká.

Bezpečnost

Velký důraz je během celého dne vždy kladen na bezpečnost. Tentokrát jdou však organizátoři mnohem dál. Důvodem je varování FBI, že inauguraci se budou snažit narušit ozbrojené skupiny, které věří Trumpovu lhaní o ukradených volbách.

Armáda proto do ulic Washingtonu může nasadit až 25 tisíc národních gardistů, tedy asi čtyřikrát tolik, co před čtyřmi lety. Samotné město bude v režimu výjimečného stavu. Ten starostka Muriel Bowserová vyhlásila na několik dnů poté, co dav pronikl do Kapitolu. Všichni nasazení vojáci také procházejí prověrkou, zda s protrumpovskými ozbrojenci nesympatizují, připomíná BBC.