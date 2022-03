Počet hospitalizovaných s covidem ubývá. V neděli bylo v nemocnicích nejméně pacientů za dva měsíce

Stále víc Rusů kvůli invazi na Ukrajinu opouští svou zemi. Obávají se dopadů západních sankcí i tvrdších postihů úřadů. Možností k odchodu přitom po zastavení letů do Evropy příliš není. Několikanásobně zvýšený zájem hlásí vlaky do Finska nebo lety do Turecka.