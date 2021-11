Epidemie bude nejspíš dál zrychlovat ještě nejméně dva až tři týdny, ukazuje predikce statistiků

Proti minulému týdnu testy v úterý odhalily o více než padesát procent nových případů. Pokud by se nákaza šířila stejným tempem i nadále, znamenalo by to, že příští týden může být zachyceno v jednom dni i kolem patnácti tisíc nových případů. Přesná čísla budou záviset na množství provedených testů.