Noční kluby se připravují na první víkend s povoleným tancem, očekávají více hostů

„Mohlo by přijít více lidí, vliv bude mít i zrušení toho opatření, protože to trochu uvolnilo náladu ve společnosti,“ říká jeden z majitelů olomouckého Belmondo clubu Filip Přenosil. Možný vliv zrušení zákazu tance připouští i výkonná ředitelka Asociace restauratérů APRON Kateřina Holnová. „Pro někoho to asi může být motivace, na druhou stranu lidé chodili do klubů tak jako tak,“ myslí si.

Vyšší návštěvnost očekává i manažer pražského hudebního klubu Nebe Radek Vašina, kterého se prý hosté ptají, jaká opatření platí. „Jsou zodpovědní. Očekáváme, že by mohlo přijít více cizinců a turistů,“ odhaduje Vašina s tím, že návštěvnost komplikuje fakt, že podmínky pro tancování jsou přísnější než pro vstup do klubu. Zatímco pro vstup stačí kromě očkování či prodělané nemoci týden starý PCR test nebo tři dny starý antigenní test, pro tancování je potřeba test provedený maximálně před 24 hodinami.

Výrazně větší zájem hlásí pražská restaurace Legenda, která provozuje také hudební bar. „Rezervace na víkend se zvedly o 50 procent,“ popisuje majitel podniku Aleš Doupovec, podle něhož je za nárůstem kromě konce zákazu tance především návrat lidí z dovolených. Podobně to vidí i provozní brněnského klubu 7. nebe Ivo Hilšer. „Lidi, kteří přijdou, tak chodili už předtím. Opatření máme pořád stejná – respirátory a dezinfekce,“ dodává.