Cesta na očkování je nebezpečnější než samotná dávka AstraZenecy, tvrdí Prymula

Prymula vysvětlil, že neexistuje hranice, která by řekla, že pokud je například pět případů komplikací na milion, tak se budou tolerovat, a pokud jich je šest, tak už ne. Záleží to nemoc od nemoci. „Riziko toho, že vakcínu přestaneme používat, je veliké. Čelíme vysokému počtu úmrtí,“ varoval.

Vakcínou AstraZeneca už bylo naočkováno 17 milionů lidí, u 37 případů přitom nastaly komplikace s krevními sraženinami. Roman Prymula se domnívá, že jde o určitý signál, který je nutno prošetřit, frekvence případů je ale velmi nízká. Nejde tak ani prokázat v běžných studiích. Epidemiolog si myslí, že zatím nejsou signály, že by šlo o obecnou vlastnost dané vakcíny a musela by být tedy zastavena.

Onemocnění covid-19 samo o sobě ovlivňuje srážlivost krve, což na začátku vědci netušili. Vysvětlení uvedených komplikací tak může být dle Prymuly to, že očkovaní lidé se následně nakazili koronavirem – a ten srážlivost způsobil. Je i možné, že vakcína může mít některé parametry toho onemocnění v sobě.

„Je to velmi citlivá záležitost, a ne každý může uvěřit, že se úmrtí netýkají vakcíny. Uvědomme si, že očkujeme kategorii obyvatelstva, která je ve vyšším věku, a je šance, že někdo v období po vakcinaci může přirozeně zemřít,“ uvedl.

Prymula považuje rozhodnutí pokračovat v očkování za správné. „Německo ještě včera (v úterý – pozn. red.) prohlašovalo, že problém nevidí, a poté vakcinaci AstraZenecou zastavilo, podle mě to bylo pod tlakem, obyvatelstvo mělo obavy,“ řekl.

Konkurenční boj?

AstraZeneca je zhruba čtyřikrát levnější než například Pfizer, má se s ní očkovat v rozvojových zemích. Prymula si myslí, že určitý boj farmaceutických firem za očerňováním AstraZenecy stát může, byť pro to sám důkazy nemá. „Vidíme, jakým způsobem se tady diskutuje o Sputniku a AstraZenece. Měla být první vakcínou a měla být levná, to mohly být faktory,“ uvedl.

A co by bývalý ministr zdravotnictví poradil člověku, který se AstraZenecy bojí? „Máme tu 37 případů, které ne všechny vedly k úmrtí, na 17 milionů dávek. Je zřejmé, že to riziko je dvě na milion. Tomu jedinci hrozí větší riziko, že ho cestou na očkování srazí auto,“ dodal Prymula na závěr rozhovoru.