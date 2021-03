Evropská komise chystá očkovací pasy. Ty by měly usnadnit letní cestování

K volnému cestování by měl již brzy posloužit jednotný unijní certifikát neboli očkovací pas. Ten doloží, že jeho držitel vakcínu dostal, má negativní test nebo se z covidu už zotavil.

„Ten certifikát popíše faktickou situaci. A tím umožní jednotlivým státům zavést pravidla pro usnadnění volného pohybu v rámci EU,“ vysvětluje mluvčí komise Eric Mamer.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) čeká, zda Komise přijde s návrhem, odkdy by tento nástroj mohl být používán a spuštěn. Odhaduje ale, že to bude až konec jara či začátek léta. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou očkovací pasy dobrá věc, je ale potřeba dohody na úrovni všech členských států Evropské unie.

Řeší se význam Sputniku

Návrh počítá i s možností, že země EU mohou v rámci pasu uznávat i Unií dosud neschválené vakcíny, jako je ruský Sputnik nebo čínský Sinopharm. Pokud to neprojde, museli by se jimi naočkovaní lidé při cestování prokázat negativním testem nebo jít do karantény.

Kolem samotného očkovacího pasu nepanuje v Evropě jednota. Proti jsou od začátku třeba Francouzi a skeptičtí jsou také Němci. Vadí jim, že by mohly vzniknout dvě kategorie občanů EU. Na druhou stranu jižní státy, jako je Řecko nebo Španělsko, které jsou závislé na turistickém ruchu, na těchto pasech trvají.