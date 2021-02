Pandemie ve světě: Slovensko žádá země EU o pomoc, Japonsko začíná očkovat

„Počet pacientů, kteří vyžadují intenzivní formu zdravotní péče, je kritický, přičemž existuje obava, že v případě dalšího nárůstu počtu hospitalizovaných, především na nejnáročnějších lůžcích, by mohlo dojít k výraznému omezení poskytování zdravotní péče,“ uvedlo ministerstvo. Dodalo, že specialisty v péči o nejsložitější pacienty nelze nahradit ambulantními lékaři.

Slovensko čelí silné druhé vlně nákazy, během které se v přírůstku úmrtí na covid-19 dostalo v přepočtu na obyvatele na první místo na světě. Podle ministerstva zdravotnictví by země chtěla alespoň na jeden měsíc získat ze zemí EU deset lékařů a 25 zdravotních sester. Pomáhat by měli v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče.

Japonsko začíná očkovat

Očkování proti covidu-19 zahájilo Japonsko. Jako první dostali vakcínu pracovníci tokijské nemocnice. Na úspěchu japonské vakcinace do značné míry závisejí již jednou odložené olympijské hry v Tokiu. Do jejich plánovaného začátku v červenci v tuto chvíli zbývá méně než půl roku.

Japonská vláda v neděli schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, kterou se v mnoha jiných zemích očkuje již od prosince loňského roku. Země zůstala v očkování pozadu poté, co výrobce požádala, aby provedl nad rámec dřívějších klinických testů výzkumy přímo s účastí Japonců. Tamní představitelé tvrdí, že bylo potřeba reagovat na obavy mnoha obyvatel, kteří mají k vakcíně nízkou důvěru.

Velká Británie jako první země světa umožní studii, při níž budou dobrovolníci vystaveni koronaviru. Při testech, které by měly začít do měsíce, bude až devadesát zdravých dobrovolníků ve věku 18–30 let vystaveno koronaviru v bezpečných a kontrolovaných podmínkách, oznámila britská vláda. Záměrem bádání bude lépe pochopit, jak nemoc covid-19 ovlivňuje lidský organismus.