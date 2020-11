Přibylo nejvíce nakažených od začátku pandemie. Testy ve středu odhalily 15 729 případů

Blatný ve středu poslancům vysvětlil, jak bude fungovat model pro přijímání a uvolňování opatření. Budou rozdělena do pěti pásem podle rizika šíření nákazy v konkrétním kraji. Regiony se budou hodnotit podle reprodukčního čísla, podílu pozitivních testů nebo čtrnáctidenního průměrného nárůstu nových případů na 100 tisíc obyvatel.

Opatření musí trvat podle statistiků ještě dva až tři týdny

„Na základě modelů dalšího vývoje epidemie covidu-19 budeme doporučovat ministrovi zdravotnictví zachovat opatření ještě dva až tři týdny,“ řekl poslancům během jednání sněmovny ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Ještě dva týdny podle něj poroste počet hospitalizací, v posledních dnech jich přibývá přes 700 denně.

Podle Duška budou rozhodující právě data za úterý, středu a čtvrtek. Ukážou, jestli je pokles dostatečný. Pokud bude vývoj pozitivnější, odhaduje v polovině listopadu 6 až 9 tisíc nově pozitivních denně. „Za celý měsíc by pak bylo 100 tisíc případů, pokud by epidemie brzdila pomaleji, tak více než dvojnásobek, “ vysvětlil.

Dušek dále upozornil na to, že za září onemocnělo 46 tisíc lidí a za říjen to bylo přes 264 tisíc. Bylo mezi nimi téměř 39 tisíc seniorů nad 65 let, kteří tvořili 14,5 procenta všech nakažených. Lidí starších 75 let bylo asi 18 400, tedy zhruba sedm procent. Nakažení senioři jsou podle Duška zárukou, že bude hospitalizovaných přibývat.