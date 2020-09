Pošta začala balit roušky a respirátory pro seniory. Doručit by je měla nejpozději do pátku

Kromě pražských Malešic se obálky kompletují také v Ústí nad Labem, Plzni, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích. Balíčky pracovníci chystají také ve vybraných depech. „Abychom za A, byli blíže místům, kam to budeme v pondělí navážet, a za B, také jsme tím trochu eliminovali riziko, kdyby náhodou se v jednom provozu objevil někdo nakažený, abychom nemuseli všechny poslat okamžitě do karantény,“ vysvětlil Knap.

Každý senior dostane pět roušek a respirátor

Do každé obálky pracovníci vkládají pět roušek a jeden respirátor typu N95, který by měl funkčností odpovídat typu FFP2. Lékárnice a odborná konzultantka lékáren Benu Ivana Lánová dříve řekla, že životnost jednorázové roušky je tři až čtyři hodiny a respirátoru osm až 12 hodin.

Krabice s naplněnými obálkami se budou průběžně rozvážet do stovek poštovních dodejen, z nichž je doručovatelé budou roznášet do schránek. Ve větších městech budou obálky opatřené štítky s adresou a jménem, v menších obcích zůstanou neoznačené.

Podle Knapa je možné, že kompletace se bude dokončovat ještě v pondělí. „Vytřídit a zkompletovat tři miliony obálek za dva dny je opravdu obrovský úkol,“ řekl Knap. Od úterý do čtvrtka budou doručovatelé roznášet obálky lidem nad 60 let do schránek na adresu trvalého bydliště podle seznamu evidence obyvatel. Nejpozději do pátku by zásilky měli všichni tito lidé dostat.