Brazílie dál hlásí vysoké počty nakažených i obětí koronaviru, Slovensko ruší většinu zbylých opatření

V Brazílii se za poslední den potvrdilo 32 091 nových případů nákazy koronavirem a 1272 lidí komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehlo. Doposud se tak v této jihoamerické zemi nakazilo koronavirem bezmála 740 tisíc lidí, z nichž víc než 38 tisíc zemřelo.

Brazilská vláda si v posledních dnech vysloužila širokou kritiku kvůli omezenému zveřejňování koronavirových statistik. V pátek přestalo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat souhrnné údaje a začalo publikovat jen denní nárůsty nakažených a úmrtí. V úterý ale muselo zveřejňování souhrnných statistik obnovit poté, co to vládě nařídil v soud. Reálná čísla jsou nicméně v Brazílii podle expertů vyšší, protože země málo testuje.

I když Brazílie podle analytiků ještě nedosáhla vrcholu epidemie, v zemi již započalo postupné uvolňování karanténních opatření, která zavedly jednotlivé státy brazilské federace.

Například starosta Sao Paula Bruno Covas rozhodl, že obchody s vchodem do ulice či realitní kanceláře mohou v tomto největším brazilském městě začít opět fungovat. Obchody se zde otevřou na čtyři hodiny denně, a to od 11:00 do 15:00. Covas doufá, že ve čtvrtek se budou moci otevřít i nákupní střediska, pokud se podaří dojednat podmínky ochrany zákazníků.

Opatření začal už o víkendu uvolňovat i druhý nejhůře postižený stát brazilské federace, významné Rio de Janeiro.

Brazílie s 212 miliony obyvatel je v počtu potvrzených případů covidu-19 po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa, v počtu obětí pak třetí. Nejvíce mrtvých, přes 111 tisíc, hlásí USA, druhá je se zhruba 41 tisíci Velká Británie.