Koronavirus zvyšuje napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem. Ten kvůli Pekingu není členem WHO

Pandemie zhoršuje vztahy Tchaj-wanu s Pekingem. Pevninské Číně totiž vadí, že ostrov nabízí postiženým zemím roušky a zdravotnické pomůcky. Vidí v tom snahu prosadit se na mezinárodní scéně. Tchaj-wan kvůli Číně nemůže být členem Světové zdravotnické organizace (WHO). V boji s koronavirem si přitom vede úspěšně, a to aniž by přijal opatření poškozující ekonomiku. Na 24 milionů obyvatel eviduje méně než čtyři sta nemocných a několik úmrtí.