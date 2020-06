Slova podpory i pohrůžka zákonem. Případ „kraj versus záchranářka“ policie odložila

Záchranářka Veronika Brožová 17. března v otevřeném dopise hejtmance napsala, že na jejím stanovišti ve Zdibech u Prahy byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři údajně vlastní. Kraj to odmítl a po zveřejnění informací od Brožové v listu Náš region podal trestní oznámení.

Krajská opozice to kritizovala, podle ní šlo o zastrašování a aroganci, TOP 09 dokonce vyzvala hejtmanku k rezignaci. Od postupu kraje se distancoval i předseda středočeské ČSSD Robin Povšík, jehož strana v kraji vládne společně s ANO.

„Jsem to vzal jako věc, kterou jsem absolutně nepochopil, je neadekvátní, nesmysl. Já si nemyslím, že tady ve středočeském kraji byla kvůli tomu článku jakákoliv panika,“ uvedl Povšík.

Rozkol v koalici se ale nakonec nekonal. Jeho stranický kolega a krajský náměstek Miloš Petera (ČSSD) se hejtmanky zastal. „Myslím, že je potřeba to prověřit. Je potřeba říct, že podle mého názoru by to nemělo směřovat na přímo na osobu, která to prezentovala, ale na tu formu, jakou to bylo vydáno ve sdělovacích prostředcích,“ sdělil k tomu Petera.

„Dávat trestní oznámení na článek je nesmysl“

Dlouho nebylo jasné, na koho ono trestní oznámení z konce března míří. Hejtmanka přitom popírala, že by cílilo také na záchranářku, a tvrdila, že míří na článek v novinách.

„Vzhledem k tomu, že článek těžko může být pachatelem, tak dávat trestní oznámení na článek je opravdu absolutní nesmysl,“ komentuje to advokát Petr Toman (ODS).

V textu oznámení, který nakonec v pátek kraj zveřejnil, jsou ale zmiňováni jak vydavatelství Našeho regionu, tak sama Brožová. Podle oznámení rozšířily nepravdivou poplašnou zprávu, která je „způsobilá vyvolat nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva Středočeského kraje, případně též ostatních regionů České republiky“.

„Výše popsané skutečnosti tedy nasvědčují tomu, že uvedené osoby se dopustily přečinu šíření poplašné zprávy,“ píše se v oznámení.

Podle právníka Petra Tomana je zacílení oznámení naprosto jasné. „Vyplývá z trestního oznámení. Trestní oznámení bylo výslovně jmenovitě podáno jednak na záchranářku Veroniku Brožovou a jednak na vydavatele serveru Náš region,“ uvedl Toman.

Podle hejtmanky se stala záchranářka obětí politického boje

Policie minulý týden trestní oznámení odložila. Hejtmanka uvedla, že rozhodnutí policie respektuje, a přivítala, že policie ve věci rozhodla v krátkém čase. „I když tvrzení v článku ohledně vybavení záchranářů nebyla zcela pravdivá, domnívám se, že s odstupem času se nám podařilo prokázat, že záchranáři skutečně potřebné vybavení osobními ochrannými prostředky měli,“ uvedla.

Již na konci května ale její postup kritizoval i šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. Pokorná Jermanová podle něj trestním oznámením kvůli zprávám o nedostatku ochranných pomůcek zastínila svou práci v čele kraje. Babiš dodal, že trestní oznámení nepovažuje za dobrý způsob řešení.