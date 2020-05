Jermanová podle Babiše trestním oznámením zastínila své úspěchy

Krok kraje vedeného Jaroslavou Pokornou Jermanovou vzbudil podiv i ve vládě. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš míní, že trestní oznámení podle něj nepřinese žádný užitek a zůstane po něm pachuť. Podotkl, že záchranářům je potřeba za jejich činnost poděkovat, i když je přesvědčen, že se o ně kabinet při koronavirové krizi postaral.

„Co se týká případu paní Jermanové, já to do detailu neznám, ale určitě to není dobrý způsob řešit to trestním oznámením,“ uvedl. Míní, že Pokorná Jermanová byla ve vedení kraje zatím úspěšná. „Ale potom taková věc zastíní tu práci na kraji. Proto myslím, že je to nešťastné a zbytečné,“ poznamenal předseda ANO. Dodal, že jeho hnutí podobu kandidátek do podzimních krajských voleb zatím neřešilo.