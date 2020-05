Latinská Amerika novým ohniskem pandemie. Počty nakažených tam stále stoupají

Brazílie druhou nejpostiženější zemí na světě

V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 26 417 potvrzených případů nákazy, což je rekord v počtu nových infekcí za den.

Celkem se nákaza potvrdila v Brazílii u 438 238 lidí. Počet infikovaných, kteří zemřeli s covidem-19, se v zemi s 210 miliony obyvatel zvýšil za 24 hodin o 1156 na 26 754. Rekordní denní přírůstek v počtu mrtvých tak stále drží 21. květen, kdy brazilské úřady ohlásily 1188 nových úmrtí s covidem-19.

Brazílii považuje WHO za nové ohnisko pandemie. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Velká Británie, Itálie, Francie a Španělsko.

Podle studie publikované tento týden institutem IHME při americké Washingtonské univerzitě by mohl počet úmrtí z řad nakažených v Brazílii dosáhnout začátkem srpna 125 tisíc. IHME zároveň vyzval brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, aby přijal kroky proti šíření nákazy, což Bolsonaro odmítá s odkazem na nutnost zachování chodu ekonomiky.

Země tak oproti jiným nepřijala plošná opatření proti nákaze a Bolsonaro chce navzdory přibývajícímu počtu nakažených začít s otevíráním hranic, čehož se jiné vlády v regionu obávají, píše BBC.

Studie IHME rovněž připomněla, že druhý nejhůře postižený stát brazilské federace Rio de Janeiro se potýká s nedostatkem lůžek intenzivní péče. Například minulý čtvrtek evidovaly tamní úřady 369 pacientů, kteří na toto lůžko čekali.

Brazilský prezident stejně jako šéf Bílého domu Donald Trump doporučuje proti koronaviru hydroxychlorochin, ač WHO dočasně zastavila testování tohoto antimalarika jako léku na covid-19. K Bolsonarovi a Trumpovi se přidal prezident Salvadoru Nayib Bukele, který také uvedl, že hydroxychlorochin užívá jako prevenci. Tamní nemocnice ho ale podle něj nepoužívají. Bukele jako jeden z prvních v regionu zavedl v březnu přísná omezení proti nákaze.