Velký pátek ve stínu koronaviru. V Česku je přes 5500 nakažených

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek večer ve velikonočním projevu vyzval k odpovědnému chování o svátcích, slíbil uvolnění bilionu korun na podporu ekonomiky a vyzdvihl projekt chytré karantény, od kterého si slibuje, že umožní návrat do normálního života.

O vhodném scénáři na svátky má Hamáček jasno. „Pokud někdo může strávit ty čtyři dny doma, na zahradě pracemi kolem svého obydlí, tak to je úplně ideální stav,“ uvedl. Zároveň dodal, že na procházku by měli lidé vyrazit maximálně ve dvou. Výjimka platí pouze pro rodiny, které sdílí společnou domácnost.

Vláda také ve čtvrtek prodloužila nouzový stav na území České republiky do 30. dubna. Na Zelený čtvrtek mohly otevřít některé další maloobchody, například hobbymarkety, stavebniny nebo prodejny a servisy jízdních kol, provozovatelé ale musí dodržovat přísnější hygienická opatření.

Velký pátek připomíná ukřižování Krista

Věřící si na Velký pátek připomínají ukřižování Ježíše Krista. Tento den přísného půstu je pro křesťanstvo připomenutím Kristova utrpení a smrti. Tradičně se na Velký pátek připravují obřady na památku Kristova umučení. Kvůli zákazu shromažďování ale letos nebudou moci věřící chodit společně do kostelů a zúčastnit se tradičních bohoslužeb.

Situace vyvolaná šířením koronaviru však může věřícím pomoci sestoupit blíže k jádru velikonočních událostí a uvědomit si to, co by bylo možné v běžném bohoslužebném provozu přehlédnout, nabádá generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Mnohé farnosti plánují on-line přenosy obřadů. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude na Velký pátek vystaven Korunovační kříž, jedna z nejcennějších součástí Svatovítského pokladu, a tamní velikonoční bohoslužby budou přenášeny přes internet. Od 15:00 má být po internetu přenášena bohoslužba, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka a kazatelem bude biskup Václav Malý.

Ministerstvo nařídilo testování zaměstnanců domovů pro seniory

Domovy pro seniory a podobná zařízení musejí od pátku zajistit každých 14 dní testování svých zaměstnanců na nový typ koronaviru. Vyplývá to z mimořádného opatření, které ve čtvrtek vydalo ministerstvo zdravotnictví. Zařízení musejí vést evidenci vyšetření, nákazu zaměstnance musejí oznámit hygienikům, kteří mu nařídí karanténu. Kraje a hlavní město Praha musejí poskytovatelům sociálních služeb dodat dostatek rychlotestů.

Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru uvedl, že pro povinné testování pracovníků v domovech pro seniory je vše připraveno. „Proto jsem dnes (ve čtvrtek) svým podpisem potvrdil toto mimořádné opatření, které zajišťuje, aby ochrana těch nezranitelnějších fungovala opravdu všude,“ doplnil.