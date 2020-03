Inteligentní karanténa bude založená na datech z mobilů a kreditních karet

„Samozřejmě to musí být s jeho informovaným souhlasem, ale můžeme tedy využít tato data tak, abychom analyzovali jeho potenciální kontakty a tyto kontakty okamžitě vyhledávali a umisťovali je do domácí karantény,“ popsal systém ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

S přípravou technického řešení pro hygienické stanice pomáhá koalice firem Covid19cz. Používat se bude i pro komunikaci s nakaženým.

„Pokud ten souhlas udělí – a pouze pokud ho udělí – tak my se s ním dohodneme, že zavěsíme a zavoláme za půl hodiny. To je čas, který potřebujeme na to, abychom kontaktovali mobilní operátory a oni nám připravili data. Ty pak vizualizujeme na mapě hygienikovi, tak aby pomohl nakaženému se vzpomínáním si, kde byl,“ doplnil spoluautor technického řešení Petr Bartoš z týmu Covid19cz.

Otázka bezpečnosti

Systém už hygienici zkouší a začalo také školení pracovníků call centra. „V případě, že voláme někomu, kdo se setkal s někým pozitivně testovaným, tak neudáváme jméno toho pozitivně testovaného člověka,“ vysvětluje koordinátorka operátorů Kateřina Vacková.

Podle spolku Iuridicum Remedium, který se věnuje ochraně soukromí, může být systém užitečný. Zdůrazňuje ale, že by měl mít transparentně nastavená pravidla. „Je třeba jasně říci, k čemu vlastně souhlas máme dávat. Tedy o jaká data jde, po jakou dobu budou uchovávána, kdo je správce, kdo další se na zpracování podílí,“ říká Jan Vobořil, ředitel Iuridicum Remedium.