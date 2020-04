Ostrý start chytré karantény na jižní Moravě zatím bez pomoci bank. Moravskoslezský kraj začíná s přípravami

„Chytrá karanténa“ se stala v posledních týdnech zaklínadlem, které by po svém plošném zavedení mělo začít Česko zbavovat koronavirového spánku. Zda to bude opravdu fungovat a efektivně zabrání šíření nemoci COVID-19, ukáže až ostrý provoz, který odstartoval nejprve v Jihomoravském kraji, a to téměř po dvou týdnech příprav a testování.

Princip chytré karantény je docela jednoduchý: Člověk, u kterého se prokáže nákaza novým typem koronaviru, je tázán, zda dává souhlas ke zpracování údajů ze svého mobilního telefonu, případně platebních karet. Udělí-li jej, vznikne vzpomínková mapa, která nemocnému usnadní identifikaci lidí, které mohl nakazit.