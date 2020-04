Stres, strach a ohromná únava. Jeden z prvních pacientů v Česku popsal zkušenost s koronavirem

„My jsme těch prvenství měli víc. Petr byl první nakažený, mně řekli, že jsem první, která nebyla v Itálii a je pozitivní, Verunka první nakažené dítě a manžel první starší člověk,“ upozorňuje matka Petra Toncara Dagmar.

Je tomu už více než šest týdnů, co Petr Toncar odjel lyžovat do střediska Auronza di Cadore. Tehdy ještě ministerstvo zdravotnictví neoznačovalo italské horské resorty jako rizikové. První příznaky nemoci zaregistroval až po návratu. „V sobotu ráno jsem se probudil s teplotou a únavou,“ vzpomíná.

Okamžitě kontaktoval hygieniky a ti ho poslali do ústecké nemocnice. Tam ho už přijímali za přísných bezpečnostních opatření. „Obvolávají se patra: pozor, uzavřete chodby, nevystupujte, ničeho se nedotýkejte! To si připadáte jako ve válečném filmu,“ vypráví Toncar.

Šok a pak nejistota

Druhý den se dozvěděl výsledky testu. „Ohromný šok, nechcete tomu věřit, ty emoce byly ohromné, možná to bylo až do křičení, do řvaní, ve vlnách, do propadu do nějaké beznaděje,“ popisuje své emoce, kdy se dozvěděl, že jeho výsledky jsou pozitivní.

To bylo prvního března. Petra Toncara čekal okamžitý přesun do pražské Nemocnice Na Bulovce. Nejhorší byl podle něj strach a nejistota, co bude s jeho manželkou, dětmi i rodiči, kteří s nimi bydlí.

„Ten stres a už jenom ten přechod člověka ohromně vysál. Dosedl jsem na postel a uvědomil jsem si, že jsem ohromně unavený a že to tělo asi opravdu s něčím bojuje,“ říká.