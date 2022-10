V Příbrami budou vládnout ANO s ODS, starostou zůstane Konvalinka

Vítězné ANO po volbách původě jednalo o širší koalici, oslovilo i SPD nebo uskupení Příbram 2030. Nakonec se však dohodlo jen s ODS, s níž vládlo už v minulosti. „Je to těsná většina, nicméně předpokládám i podporu napříč zastupitelskými kluby jiných subjektů,“ uvedl Konvalinka.

Lídr ODS Miroslav Peterka v pondělí zopakoval, že občanští demokraté nechtěli uzavřít koalici s SPD. Podobně se vyjádřil také dosavadní místostarosta a volební jednička nového uskupení Příbram 2030 Martin Buršík. „Avizovali jsme, že nehodláme spolupracovat v radě města s SPD,“ uvedl. Podle Konvalinky se ANO s Příbramí 2030 nedohodlo na rozdělení míst v radě města, Buršíkovo uskupení si podle něj nárokovalo víc křesel, než mu bylo ANO ochotno přenechat.

ANO a ODS budou dál jednat o průnicích ve volebních programech a musejí se domluvit i na personálním složení rady. Peterka potvrdil, že by se měl stát jedním z místostarostů.

Konvalinka věří, že SPD bude nakloněna konstruktivní spolupráci

Peterka podotkl, že vzhledem k počtu mandátů ANO a ODS bude nutné, aby z koaličního tábora na hlasováních nikdo nechyběl. „Koalice ANO a ODS bude křehká s těsnou většinou a pravděpodobně opřena o tichou podporu SPD,“ komentoval vyústění povolebních jednání Buršík.

V opozici skončí podle Peterky i Konvalinky Spojenci a Šance pro Příbram, byť v případě zastupitele za Šanci Aleše Baráška by to podle nich nemuselo být tak jednoznačné. Naopak Piráti by koaliční návrhy mohli podpořit, míní Peterka. Jak budou hlasovat zástupci SPD, je podle něj otázkou. Konvalinka věří, že SPD bude nakloněna konstruktivní spolupráci.