Po mši zamířil Pavel do Černoučku, Babiš má soukromý program v Karlovarském kraji

Petr Pavel po skončení mše zamířil do Středočeského kraje, konkrétně do Černoučku, kde bydlí se svojí rodinou, a poté natáčel pořad Interview ČT24 Speciál. Připravoval se také na večerní debatu České televize.

„Po debatě by se chtěl ještě přesunout na Václavské náměstí do Lucerny, kde zhruba od 19. hodiny začíná koncert na jeho podporu. Vystoupit mají desítky umělců,“ uvedla redaktorka ČT Zuzana Smiešková.

Příští týden bude opět ve znamení debat, Pavel zamíří do jednotlivých regionů, například v pondělí by měl jet do Kolína, v úterý do Příbrami.

Andrej Babiš má v neděli odpoledne soukromý program v Karlovarském kraji. „Neznáme přesné místo, ale z toho, co nám řekl, se nemá jednat o setkání s občany, je to čistě soukromá akce,“ uvedl zpravodaj ČT Jakub Pacner.

V pondělí má pak Andrej Babiš pokračovat v kontaktní kampani – pojede do Brna, v úterý pak do Hradce Králové. „Jedná se o regiony, kde vítězil Petr Pavel. Z toho důvodu jeho tým zacílil na tyto regiony, kde se bude snažit zmobilizovat voliče,“ dodal zpravodaj.