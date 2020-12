„Nadešla chvíle pravdy.“ Na pobrexitovou dohodu zbývají podle Barniera už jen hodiny

Na vyjednání dohody Evropské unie s Velkou Británií zbývají poslední hodiny a její osud je stále nejistý. Poslancům Evropského parlamentu to řekl hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier, podle něhož se oběma stranám dosud nepodařilo překonat poslední zbývající rozpory. Europoslanci přitom požadují, aby úmluva o budoucích obchodních a dalších vztazích byla na světě nejpozději do neděle, jinak ji do konce roku nehodlají schválit.