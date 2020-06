Před 45 lety řekli Britové Evropě „ano“. Brzy se začala vršit „ale“

Cena za vstup byla i přes přejednané podmínky zpočátku vysoká. Ačkoliv měla Británie třetí největší hospodářství, platila druhé (po Německu) nejvyšší příspěvky do společné pokladny. A i když z Bruselu čerpala nezanedbatelné prostředky ze strukturálních fondů na zaostalé regiony, snažila se o další snížení svého podílu do evropského rozpočtu.

Premiérka v parlamentu v roce 1990 na toto téma pronesla jednu ze svých nejslavnějších řečí: „Ano. Komise chce zvýšit své pravomoci. Ano. Je to nevolená instituce a já nechci, aby zvýšila své pravomoci na úkor tohoto sněmu. Takže je jasné, že se lišíme. Předseda Komise Delors řekl na tiskové konferenci, že chce, aby Evropský parlament byl demokratickou institucí společenství, aby Komise byla výkonnou mocí a Rada ministrů senátem. Ne! Ne! Ne!“ Opozici pak ještě položila ostrou řečnickou otázku: „Jaký smysl má nechat se zvolit do parlamentu jen s cílem vzdát se libry a předat pravomoci tohoto sněmu Evropě?“

To vedlo k Jednotnému evropskému aktu schválenému na konci roku 1985, který vydláždil cestu k transformaci společenství založených hlavně na hospodářské spolupráci do politické Unie.

Video of Margaret Thatcher on Europe: "No! No! No!"

„Bylo špatné určit budoucnost naší země a Evropy nadlouho, na desetiletí a možná i déle na základě jednoho hlasování v jeden den v červnu 2016, když lidé mění názory. Průzkumy fluktuují nahoru a dolů celou dobu. Jistě, děláme to ve volbách, ale to víme, že nejpozději za pět let budeme mít další pokus a můžeme změnit názor. Toto bylo neuvěřitelně nezodpovědné rozhodnutí Davida Camerona,“ prohlásil britský biolog a propagátor vědeckého přístupu k životu Richard Dawkins v březnovém rozhovoru pro The Sun.

Dodal, že ani referendum roku 1975 zřejmě nebylo z tohoto pohledu moudré. Hlavně proto, že běžní lidé netráví dost času tím, aby se skutečně zorientovali v důsledcích svého rozhodnutí: „Toto jsou komplikovaná ekonomická témata a poslanci jsou placeni, aby o nich dlouhosáhle debatovali. Aby prověřili všechny úhly pohledu, četli všechny materiály a tak dále. My to neděláme. Prostě jsme šli k volbám s pocitem, že budeme volit ano, nebo ne. To není způsob, jak by měla demokracie fungovat.“