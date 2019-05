„Lidé se musí hlavně starat sami o sebe.“ Thatcherová proměnila Británii i svět

Narodila se 13. října 1925, zemřela 8. dubna 2013 (ve věku 87 let).

Od začátku 50. let byla aktivní v komunální politice v Dartfordu, v roce 1959 byla poprvé zvolena do Dolní sněmovny. V době vlády Konzervativní strany (do roku 1964) byla aktivní v oblasti sociálního zabezpečení. Během svého působení v opozici byla postupně mluvčí konzervativců pro oblast bydlení a venkova, stínovou ministryní financí, poté průmyslu a nakonec stínovou ministryní školství.