Thatcherová a Gorbačov si rozuměli, britský archiv zveřejnil tajné spisy

Otevřená debata a vzájemné porozumění

„Gorbačov vedl během večeře velmi otevřenou debatu s Margaret Thatcherovou o politických ideologiích. Premiérka byla naprosto neoblomná a dokonce v jeden okamžik svému hostu řekla, že mu dokáže, že britský systém je lepší. Gorbačov si podle poznámek tlumočníka taky nebral servítky,“ vyčetl z archivních materiálů Simon Demissie.

„Vypadá to, že paní Thatcherovou diskuse s Gorbačovem opravdu zaujala. Je nepředstavitelné, že by se takhle bývala angažovala při rozhovoru s Černěnkem nebo Andropovem. Zřejmě si uvědomila, že mluví s někým, kdo to má v hlavě srovnané. Dokázala respektovat někoho takového, i když hájil ideologii, s níž nesouhlasila,“ uzavírá Simon Demissie.