Jaderné ambice Íránu či vztahy s Ruskem a Čínou. Bidena čeká řada diplomatických výzev

Biden vydal pouhých pět hodin po inauguraci patnáct dekretů, kterými začal měnit americkou politiku včetně té zahraniční. USA se například hned ve čtvrtek znovu připojily k Pařížské klimatické dohodě.

Žhavých bodů má ale americká diplomacie ve svém seznamu mnohem víc. Patří mezi ně třeba otázka prodloužení dohody o kontrole jaderných zbraní zvané Nový START nebo START 3, kterou v roce 2010 podepsali v Praze Barack Obama a Dmitrij Medvěděv a jejíž platnost vyprší 5. února.

Nový šéf diplomacie Blinken informoval Kongres, že administrativa hodlá usilovat o pětileté prodloužení smlouvy. Kreml oznámil, že takové prodloužení uvítá, napsal deník The Washington Post (WP).

„Prezident dlouho jasně říkal, že dohoda Nový START je v zájmu národní bezpečnosti Spojených států. A toto prodloužení má ještě větší smysl v době, kdy jsou vztahy s Ruskem tak nepřátelské, jaké jsou nyní,“ řekla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, která tak potvrdila dřívější informaci listu.

Jak napsal WP, o prodloužení klíčového dokumentu, i když méně než o pět let, usilovala v posledních měsících i předchozí administrativa Donalda Trumpa. Nepodařilo se jí to kromě jiného kvůli tomu, že americký zmocněnec pro jadernou problematiku strávil měsíce přesvědčováním Číny, aby se k dohodě připojila. O možnosti zahrnout do prodloužené dohody Čínu se zmínil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

USA se obávají, že jaderný Írán nebezpečně vyspěl

Další důležité téma představují vztahy s Íránem. Loni v lednu zabil americký útok velitele íránských elitních jednotek Kásima Solejmáního, o dva roky dřív odstoupil Washington od jaderné dohody a obnovil sankce proti Teheránu.

Tento dramatický tok událostí pozorně vnímá i nová Bidenova administrativa. „Dnes je míč na straně Spojených států a Washingtonu,“ podotkl nedávno íránský prezident Hasan Rouhání a tento apel Washington – možná překvapivě – teprve zvažuje.

Blinken upozorňuje, že Írán od roku 2015 nebezpečně vyspěl a návrat k jaderné dohodě už může být bezpředmětný: „Doba, za kterou by Írán mohl vyrobit dostatek štěpného materiálu pro jednu zbraň, se snížila z jednoho roku, jak tomu bylo v době podepsání dohody, na zhruba tři nebo čtyři měsíce.“