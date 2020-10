Reportáž Aktualit se věnuje jubilejnímu desetítísícímu návštěvníkovi kasina v Mariánských lázních. Darem dostal výlet limuzínou do Prahy do Hotelu Praha a žetony v hodnotě deset tisíc korun, které může po návratu využít právě v místním kasinu. Estetika 90. let v kostce.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.