Dědeček se vždy snažil pomáhat lidem, vzpomíná vnuk Jana Antonína Bati

Jako nespravedlnost to určitě chápal. Vždycky postupoval podle pravidel, nikdy zákon neporušil a rozhodně nebyl kolaborant, a to nyní všichni víme. Byl to vlastně největší finanční přispěvatel českému odporu. Jan Baťa a jeho organizace dali na odboj víc než deset těch největších přispěvatelů dohromady.

Jak jste prožíval samotný ceremoniál na Pražském hradě vy sám? Co se vás odehrávalo, na co jste myslel?

Bylo pro vás těžké s touto nespravedlností žít? Dostával jste se často do situací, kdy jste musel vysvětlovat opravdový stav věci?

Vždycky to byl boj, vždycky jsme museli vysvětlovat, že všechna tato obviněná byla chybná, že obvinění nejsou zdokumentovaná, že je to všechno z doslechu a jsou to pomluvy, nic z toho pravda. Když byste je chtěli napojit na skutečné fyzické osoby, tak by se vám to nepovedlo, nikdo takový neexistoval. Lidé pouze vyprávěli historky a my jsme tomu museli čelit. Je to něco, co zabilo mojí maminku. Ona zemřela v 62 letech ze stresu právě kvůli této škodě, která vznikla naší rodině. Nebyla schopná se s tím vypořádat.

Nashromáždil jste dokumenty, dopisy a prohlášení, které dokládají, že Jan Antonín Baťa organizoval záchranu desítek židovských rodin z Československa a Rakouska před fašisty. Co v nich všechno je?

Máme asi sedmdesát až osmdesát lidí, kteří poskytli svědectví těch, kteří byli odesláni do Brazílie, Spojených států, Spojeného království, do Kanady, kamkoliv, kde nebyli Němci. Jan se skutečně velice snažil zachránit své spoluobčany. A já jsem měl veliké štěstí, protože jsem jednoho z přeživších nalezl v Marylandu a on mi na audionahrávce vysvětlil, jak došlo k tomu útěku z Československa, bylo to skvělé.