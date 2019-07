Přišli Židé, kteří nechali v Kurovicích své podpisy, z východu? Možná cestovali za slavným rabínem, říká hebraista

Kdo nápisy ve zdi kurovické tvrze zanechal, je zřejmé z jmen, která nápisy nesou. „Nápisy se nezachovaly celé, ale opakují se, proto se dá dovodit, kdo to byl. Víc toho o autorech asi nezjistíme. Víme ale, z jakého roku nápisy jsou,“ shrnul to, co vědci už ví jistě, hebraista Haidler.

Datace nápisů podle něj vyplývá hned ze dvou údajů: „Jednou, tak jak Židé počítají svůj hebrejský kalendář, to prozrazuje rok 1657. A ta druhá datace je taky psaná a potvrzuje tentýž rok, ale chronogramem. Čili to škrábání je malinko jinak. Znamená to jiné slůvko, ale číselná hodnota říká opět, že je to rok 1657.“

Přišli Židé z východu do Holešova za slavným rabínem?

V druhé polovině 17. století se Kurovice patrně staly útočištěm pro Židy z východní Evropy, kteří mohli prchat před pogromy Bohdana Chmelnického. Tvrz tehdy patřila hraběti Janovi z Rottalu. „To byl v podstatě developer. Za těžké peníze ze svých poddaných budoval celý Holešov. V té době, pár let po největším pronásledování Židů na Ukrajině, přichází do Holešova slavný rabín Šlomo Sabbatai ben Meir ha Kohen, zkráceně Šach,“ vysvětlil hebraista.