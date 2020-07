Tam, kde sídlil Žižka. U Litoměřic prochází obnovou husitský hrad Kalich

Hrad ve své době stavěly stovky Žižkových vojáků. Teď ho obnovují jednotlivci. „Víceméně se obnovuje to, co bylo vykopáno, nebo to, co bylo obnaženo od náletové zeleně, a konzervuje se to,“ vysvětlil odborný garant Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Stanislav Flesar.

Staví se z původního kamení, které se našlo v rámci archeologického výzkumu. Jasnou podobu dostala už i věž. „Je to místo, kde bydlel i sám Jan Žižka. A to, co dneska vidíme, jsou obnovené obvodové zdi jejího přízemí,“ uvedl předseda spolku Hrady Českého středohoří Hynek Veselý.

„Teď se tady provádí archeologický výzkum dělostřelecké terasy na severní skále, což je velice specifická, naprosto výjimečná stavba. Jedná se o čištění vnějšího pláště,“ popsal.

Podle Veselého byl Kalich prvním evropským hradem s čistě sypaným opevněním, které dokázalo odolat i palným zbraním. I díky tomuto opevnění se hrad Kalich nikdy nepodařilo dobýt vojenským útokem. Základní části hradu by měly být hotové příští rok.